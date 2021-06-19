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Ekonomi

Rusya uçuşları açtı, ilk durak Antalya’daki deri fuarı

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin Başkanı Gürkan Gözmen, "Rusya sektörümüz için önemli bir pazar. Rus hükümetinin Türkiye’ye uçuşları açması ticarette önemli bir hareketliliğin yaşanmasına vesile olacak." dedi.

Abdulkadir Günyol   | 19.06.2021
Rusya uçuşları açtı, ilk durak Antalya’daki deri fuarı

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin (TDKD) bu yıl 6’ncısını düzenleyeceği ‘Leather&Fur’ Fuarı, 27 Haziran’da Antalya’da kapılarını açacak.

60 katılımcı firma, son kreasyonlarını dünyanın önde gelen deri ve dış giyim üreticilerine sergileyecek. Üretim ve ihracat odaklı çalışan Türk deri ve dış giyim sektörü, 12 ülkeden 1200 yabancı ve yurt içinden de 350’nin üzerinde sektör profesyonelini ağırlamaya hazırlanıyor. Dört gün sürecek olan fuar, salgın sürecinde ciddi daralma yaşayan sektör için kritik önem arz ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDKD Başkanı Gözmen, Türk deri ve konfeksiyon sektörünün hedef kitlesinin yüzde 95 oranında yabancılardan oluştuğunu belirtti. Gözmen, "Dünyanın dengelerini alt üst eden Kovid-19 salgınında turizmden sonra olumsuz anlamda etkilenen ikinci sektörüz. Üreticilerimiz geçen yıl ticari kaygılardan ziyade konsantrasyonlarını kaybetme noktasına geldiler.

Hepimiz için zor bir durum ancak yılın kalan bölümünde bir talep patlaması beklentimiz mevcut. Rusya sektörümüz için önemli bir pazar. Rus hükümetinin Türkiye’ye uçuşları açması ticarette önemli bir hareketliliğin yaşanmasına vesile olacak. Hem Rusya hem de diğer dış pazarlarımız açısından tek amacımız ihracatı sürdürülebilir kılmak." ifadelerini kullandı.

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