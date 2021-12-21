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Dünya

Suriye konulu 17. Astana görüşmelerinin ilk günü sona erdi

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da yapılan Suriye konulu 17. Astana görüşmelerinin ilk gününde heyetler ikili ve üçlü toplantılarda bir araya geldi.

Meiramgul Kussainova   | 21.12.2021
Suriye konulu 17. Astana görüşmelerinin ilk günü sona erdi

Nur Sultan

TSİ 08.00’de başlayan toplantılar gün boyu sürdü.

Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki Türk heyeti, ilk olarak Birleşmiş Milletler Suriye Özel Heyeti ile bir araya geldi, ardından Rus ve İran heyetleriyle ikili toplantılar yaptı.

Garantör ülke heyetleri ile Suriye rejimi ve muhalefet temsilcileri arasında da görüşmeler yapıldı.

Basına kapalı görüşmelerin ilk günü Türkiye, Rusya ve İran’ın bir araya geldiği üçlü toplantıyla sona erdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, görüşmelerin ardından basına yaptığı açıklamada, toplantıların verimli geçtiğini söyledi.

Lavrentyev, Astana görüşmelerinin garantör ülkeleri olarak İsviçre'nin Cenevre kentindeki Suriye Anayasa Komitesi sürecine desteklerini bir kez daha yinelediklerini belirterek “Anayasa Komitesi’ne herhangi bir alternatif görmüyoruz. Garantör ülkeler olarak komitenin tüm eylemlerini desteklediğimizi bir kez daha teyit ettik.” dedi.

Özellikle görüşmeler kapsamında garantör ülke heyetlerinin yaptığı tutukluların takasları konusundaki çalışma toplantısının olumlu sonuçlar verdiğine işaret eden Lavrentyev, “Son takaslardan biri birkaç gün önce gerçekleşti. Her iki taraftan beşer kişiden takas yapıldı. Bu çok önemli bir sayı olarak gözükmeyebilir ama sonuçta insanların hayatı söz konusu. Burada resmi sayılara yansımayan ancak yerel düzeyde çok sayıda takas işlemlerinin gerçekleştiğinin altını çizmek istiyorum. Bu konuda Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin aktif katılımını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Heyetler arasındaki ikili ve üçlü formatlardaki toplantıları yarın da devam edecek. Görüşmelerin sonuç bildirisinin ise yarın öğleden sonra yayımlanması bekleniyor.

17. Suriye konulu Astana görüşmelerinde taraflar Suriye’deki mevcut kriz, insani yardım, Cenevre’deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmaları, tutukluların takası gibi konuları masaya yatırıyor.

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