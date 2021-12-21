Dolar
12.99
Euro
14.73
Altın
1,788.05
ETH/USDT
3,992.20
BTC/USDT
48,470.00
BIST 100
1,892.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Putin ve Macron, Avrupa'daki güvenlik ve istikrara ilişkin konuları görüştü

Dmitri Chirciu   | 21.12.2021
Putin ve Macron, Avrupa'daki güvenlik ve istikrara ilişkin konuları görüştü

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'daki istikrar ve güvenlikle ilgili konuları ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Macron ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Avrupa'daki istikrar ve güvenlikle ilgili konular üzerinde duruldu.

Ayrıca görüşmede, Rusya'nın, Fransa dahil NATO ve ABD'ye ilettiği çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili tekliflerini içeren anlaşma taslaklarına dikkat çekildi.

Putin, ülkesinin bu konuda diplomasi alanındaki çalışmalarına ilişkin Macron'a bilgi verdi.

Görüşmede, Ukrayna meselesi ele alınırken, Putin, bu meseleyle ilgili "Normandiya Formatı" zirvesinin düzenlenmesinin, "Ukrayna yönetiminin Minsk anlaşmalarını uygulama yönünde atacağı adımlara bağlı" olduğunu vurguladı.

Karabağ meselesinin de ele alındığı görüşmede, bölgedeki durumun istikrara kavuşması ile barışın sağlanması ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması yönündeki girişimlerden memnuniyet duyulduğu dile getirildi.

Rusya ve Fransa'nın, bu konularda ileride de eş zamanlı hareket edeceği belirtildi.

Görüşmede, Mali'deki durum da ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi
DSÖ, Novavax'ın ürettiği "Nuvaxovid" aşısının acil kullanımına onay verdi
AB'de aşıların Omicron varyantına uyumlandırılmasına yönelik değerlendirme sürüyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 807 bin 952'ye çıktı
AB içerisindeki seyahatlerde aşı sertifikalarına 9 aylık geçerlilik süresi getirildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u göreve başlamasından dolayı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u göreve başlamasından dolayı kutladı

Putin ve Macron, Avrupa'daki güvenlik ve istikrara ilişkin konuları görüştü

Putin, Batı'ya gönderdikleri güvenlik teklifinin "ültimatom" olmadığını söyledi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 807 bin 952'ye çıktı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 807 bin 952'ye çıktı
Rusya'da, Türk halklarının yaşamlarını belgeselleştiren iki gazeteci gözaltına alındı

Rusya'da, Türk halklarının yaşamlarını belgeselleştiren iki gazeteci gözaltına alındı
Lavrov, güvenlik teklifleriyle ilgili müzakerelerin başlatılması gerektiğini söyledi

Lavrov, güvenlik teklifleriyle ilgili müzakerelerin başlatılması gerektiğini söyledi