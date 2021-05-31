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Ekonomi

Rusya Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı

Rusya, Türkiye'den domates ithalatı kotasını 250 binden 300 bin tona yükseltti.

Emre Gürkan Abay   | 31.05.2021
Rusya Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı

Moskova

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya’nın Türkiye’den ithal ettiği domatesin kotası 50 bin ton artırılarak 300 bin tona çıkarıldı.

Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Ocak 2021 itibarıyla 250 bin tona yükseltmişti.

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