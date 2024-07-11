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Dünya

Rusya, cezaevinde ölen muhalif Navalnıy'ın eşini terörist listesine aldı

Rusya, şubatta cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya’yı terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil etti.

Emre Gürkan Abay  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Rusya, cezaevinde ölen muhalif Navalnıy'ın eşini terörist listesine aldı

Moskova

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisinin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan terörist ve aşırılıkçılar listesine Navalnaya eklendi.

Rusya'daki bir mahkeme, aşırılıkçı örgütler için faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği Navalnaya hakkında 9 Temmuz’da gıyabi tutuklama emri çıkarmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmeti Servisi, 16 Şubat'ta Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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