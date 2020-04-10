Euro
7.35
Dolar
6.72
BIST 100
96,604.23
Altın
1,683.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Rusya petrol üretiminin azaltılması kararından memnun

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin petrol üretimini azaltma kararından memnun olduğunu bildirdi.

Ali Cura   | 10.04.2020
Rusya petrol üretiminin azaltılması kararından memnun

Moskova

Dmitriy Peskov, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin günlük petrol üretimlerini toplam 10 milyon varil azaltma kararıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Putin'in petrol üretiminin düşürülmesi kararıyla ilgili düşüncesini aktaran Peskov, "Putin, 22 ülkenin uzlaşmasıyla üzerinde anlaşılan bu kararı olumlu değerlendiriyor." dedi.

Peskov, Moskova’nın Meksika tarafının da yapıcı pozisyonunu olumlu karşıladığını kaydederek, Meksika’nın katılımından sonra bu kararın uluslararası pazar üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Mart'ta Rusya’nın petrol üretimi kısıtlamasını reddetmesini yanlış olarak değerlendirip değerlendirmediği sorusu üzerine Peskov, şunları kaydetti:

"Hiçbir surette. Rusya, petrol üreten ülkeler arasında, özellikle şimdi hep birlikte yaşadığımız benzeri görülmemiş zor zamanlarda piyasayı istikrara kavuşturmak için uluslararası iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan istikrarlı bir konum sergiliyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini geçti
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 980 kişi yaşamını yitirdi
Çankırı'da Yapraklı ilçesi karantinaya alındı
İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 849'a yükseldi
Rüştü Reçber koronavirüsü yendi

Benzer haberler

Rusya petrol üretiminin azaltılması kararından memnun

Rusya petrol üretiminin azaltılması kararından memnun

Putin: İnsanlı uzay uçuş programlarının geliştirilmesi önceliğimiz

Domates ihracatı ilk çeyrekte yüzde 10 arttı

OPEC ve OPEC dışı ülkeler petrol üretimini azaltma kararı aldı

OPEC ve OPEC dışı ülkeler petrol üretimini azaltma kararı aldı
ABD, Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde 'birlik kurma' hayalini suya düşürdü

ABD, Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde 'birlik kurma' hayalini suya düşürdü
Prof. Dr. Tomar: Rusya, Orta Doğu'da pandemiyi fırsata çevirebilir

Prof. Dr. Tomar: Rusya, Orta Doğu'da pandemiyi fırsata çevirebilir