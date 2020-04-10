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Ekonomi

Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,73, altının gram satış fiyatı yüzde 4,48, avro/TL yüzde 1,18 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,22 değer kaybetti

Bahar Kara   | 10.04.2020
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi

İstanbul

BIST 100 endeksi, en yüksek 97.482,88, en düşük 90.630,58 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,73 artarak 96.470,97 puandan tamamladı. 

İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,48 kazançla 363,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,46 artışla 2.415,00 lira oldu. Geçen hafta 565 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 590 liraya yükseldi.

Bu hafta, ABD doları yüzde 0,22 değer kaybıyla 6,6830 lira, avro ise yüzde 1,18 artışla 7,3180 lira oldu.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 1,22, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,40 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 8,17 ile hisse senedi fonları oldu.

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