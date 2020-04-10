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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kazancıyla 96.470,97 puandan tamamladı.

Bekir Gürdamar   | 10.04.2020
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 636,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira olarak gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi yüzde 1,30 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,50 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile petrol, kimya, plastik oldu.

Artan küresel risk iştahı ile yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 artışla 96.470,97 tamamlarken, haftalık değer kazancı yüzde 7,73'e ulaştı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentilerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının genişleme adımlarının borsaları desteklediğini ifade etti.

Gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, cari işlemler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise sanayi üretim endeksleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, G20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları arasında gerçekleştirilmesi beklenen toplantının da gündemin odağında bulunacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 ve 100.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu vurguladı.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, Türkiye'de cari işlemler hesabının şubatta 1,3 milyar dolar açık vermesini, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise şubatta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyor.

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