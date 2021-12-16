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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesinde konuşuyor.
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Dünya

Rusya, güvenlik garantisine yönelik tekliflerini ABD ile müzakere etmeye hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve NATO'ya ilettikleri çeşitli güvenlik garantilerinin yasal zemine oturtulmasıyla ilgili teklifleri, tarafsız ülkede müzakere etmeye hazır olduklarını söyledi.

Dmitri Chirciu, Emre Gürkan Abay   | 16.12.2021
Rusya, güvenlik garantisine yönelik tekliflerini ABD ile müzakere etmeye hazır

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Batı ülkeleri arasındaki ilişkileri değerlendiren Peskov, "Temel konularda henüz anlaşmaya varamıyoruz. Ancak diyaloğun sürdürülmesi için siyasi iradenin beyan edilmesi artıdır. Bu zor koşullarda diyaloğa kesinlikle ihtiyaç vardır." dedi.

Rusya'nın ABD ve NATO'ya çeşitli güvenlik garantilerinin yasal zemine oturtulmasıyla ilgili tekliflerinin ABD'ye iletildiğine dikkati çeken Peskov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un ABD'nin Moskova Büyükelçisi John J. Sullivan ile dün görüştüğünü aktardı.

Peskov, "Uşakov, Sullivan'a bu belgelerin taslakları üzerinde hemen müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzu iletti. Aldığımız karara göre, çeşitli alanlardaki uzmanlarla bu müzakereleri yürütecek Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, müzakereleri başlatmak için herhangi bir tarafsız ülkeye her an uçmaya hazır olacak." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın yılın sonuna kadar tekrar görüşme ihtimalinin olduğunu kaydeden Peskov, ancak bu konuda henüz mutabakata varılmadığını kaydetti.

Almanya'nın 2 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesi kararını da değerlendiren Peskov, bu kararın ikili ilişkiler için "tatsız" olduğunu ancak iki ülke arasında yüksek seviyedeki diyaloğu etkilememesi gerektiğinin altını çizdi.

Kremlin, enflasyondan endişe duyuyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, ülkede son 6 yılın en yüksek seviyesine yükselen enflasyona ilişkin "Enflasyon yüksek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hedefi, enflasyonu düşürmek için gereken tüm araçları kullanmak." dedi.

Çeşitli iç ve dış etkenlerin enflasyona yansıdığını belirten Peskov, "Bu etkenler, maalesef azalmıyor ve küresel ekonomilerde de hissediliyor. Bazı bölgelerde daha da fazla hissediliyor ve bu bağlamda enflasyonun bir endişe konusu olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Peskov, enflasyonu düşürmenin zorlu bir süreç olduğunu ve Rus hükümetinin bu konuda oldukça kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

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