Euro
6.94
Dolar
6.41
BIST 100
89,437.77
Altın
1,616.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Rus turizm sektöründe kayıplar 37 milyar rubleyi bulabilir

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Lomidze, tatil noktalarına seyahatlerin eylüle kadar açılmaması halinde Rus turizm sektörünün toplam 37 milyar ruble (yaklaşık 475 milyon dolar) kayıp yaşayacağını söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 25.03.2020
Rus turizm sektöründe kayıplar 37 milyar rubleyi bulabilir

Moskova

 Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze,  internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını doğrultusunda Rusya’daki turizm sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.

Virüs salgını nedeniyle Rus turizminde önemli kayıpların yaşandığına işaret eden Lomidze, “İyimser senaryomuza göre, yurt dışına yönelik tatil seyahatleri temmuz ayında tekrar başlayacak.” dedi.

Kötümser senaryoda ise tatil seyahatlerinin eylül ayından önce başlamayacağını belirten Lomidze “Seyahatlerin eylüle kadar açılmaması halinde Rus turizm sektörü toplam 37 milyar ruble (yaklaşık 475 milyon dolar)kayıp yaşayacak.” diye konuştu.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın turizm sektöründe yaşanan kayıplara dair çeşitli çalışmalar yürüttüğünü anlatan Lomidze, “İç turizme yönelik ürünler satan şirketler, satışların devam etmesi nedeniyle biraz daha avantajlı.” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Robert Koch Enstitüsü Başkanı: Almanya henüz Kovid-19 salgınının başında
Kovid-19 ile mücadelede evde kalmanın önemi
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen öğrenciler: Bu bir vefa borcudur, ödemeye hazırız
İngiltere Veliaht Prensi Charles’in koronavirüs testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Robert Koch Enstitüsü Başkanı: Almanya henüz Kovid-19 salgınının başında

Robert Koch Enstitüsü Başkanı: Almanya henüz Kovid-19 salgınının başında

Rus turizm sektöründe kayıplar 37 milyar rubleyi bulabilir

Rus ekonomisinde küçülme sinyali

İngiltere Veliaht Prensi Charles’in koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Veliaht Prensi Charles’in koronavirüs testi pozitif çıktı
Türkiye Psikiyatri Derneğinden yaşlılar için ruh sağlığını koruma rehberi

Türkiye Psikiyatri Derneğinden yaşlılar için ruh sağlığını koruma rehberi
İran Sağlık Bakan Yardımcısı: Kovid-19 Kum'a gelen Çinlilerden bulaştı

İran Sağlık Bakan Yardımcısı: Kovid-19 Kum'a gelen Çinlilerden bulaştı