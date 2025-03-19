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Ekonomi

Ripple, SEC'in kendisine karşı açtığı davanın düşürüleceğini açıkladı

Ripple Üst Yöneticisi (CEO) Brad Garlinghouse, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından şirkete açılan davanın düşürüleceğini duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Ripple, SEC'in kendisine karşı açtığı davanın düşürüleceğini açıkladı

Washington

Garlinghouse, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşte bu, beklediğimiz an geldi. SEC, temyiz başvurusunu geri çekecek, Ripple, kripto para ve her açıdan büyük bir zafer. Gelecek parlak. Haydi inşa edelim." ifadelerini kullandı.

Garlinghouse, açıklamayla birlikte paylaştığı videoda 4 yıldan biraz daha uzun bir süre önce SEC'in Ripple'a karşı dava açtığını ve bu davanın nihayet sona erdiğini belirtti.

Ripple'a karşı açılan davayı "kriptoya karşı başlatılan savaşın ilk büyük hamlesi" olarak nitelendiren Garlinghouse, "O zamanlar Ripple'ın yalnızca yasal olarak haklı olduğuna değil, aynı zamanda tarihin de doğru tarafında olduğumuzun kanıtlanacağına inanıyordum." değerlendirmesinde bulundu.

Garlinghouse, Gary Gensler'in başkan olduğu dönemde SEC'in Ripple'a karşı kullandığı aynı argümanlarla tüm sektöre karşı harekete geçtiğini belirterek, amaçlarının yatırımcıları korumaktan ziyade korkutmak olduğunu savundu.

Bu süreçte kripto para birimi XRP'nin 15 milyar dolarlık kaybı olduğunu kaydeden Garlinghouse, SEC'yi "piyasa manipülatörü" olmakla suçladı.

Garlinghouse, "SEC adalet aramıyordu. Ne pahasına olursa olsun davayı kazanmaya çalışıyorlardı." ifadelerini kullandı.

SEC, Aralık 2020'de XRP'nin arkasındaki şirket Ripple ve yöneticilerine dava açmış, şirket ve iki yöneticisini 2012'de piyasaya sürülen XRP'yi satarak 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet arzı gerçekleştirmekle suçlamıştı.

Ripple, sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak için geliştirilen bir token olan XRP'nin menkul kıymet olmadığını savunmuştu.

Temmuz 2023'te ise SEC'in kripto para birimi XRP için açtığı dava Ripple lehine sonuçlanmıştı.

New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Analisa Torres, Ripple'ın kripto para birimi XRP'yi borsalarda satarak federal menkul kıymetler yasasını ihlal etmediği kararına varmıştı. Torres, daha sonra SEC'in bu karara itiraz etme talebini reddetmişti.

SEC, geçen yıl bu kararı temyize götürmüştü.

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