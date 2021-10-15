Dolar
9.23
Euro
10.70
Altın
1,768.03
ETH/USDT
3,820.60
BTC/USDT
60,728.00
BIST 100
1,409.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bitcoin, ABD'deki "ETF onayı" beklentileriyle 60 bin doları gördü

Kripto para birimi Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) izin vermeye hazırlandığına ilişkin haberlerin ardından 60 bin dolar seviyesine yükseldi.

Dilara Zengin   | 15.10.2021
Bitcoin, ABD'deki "ETF onayı" beklentileriyle 60 bin doları gördü

Washington DC

Bitcoin'in değeri son 24 saat içinde 60 bin 326 dolara kadar çıkarak, nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, Bitcoin'deki yükselişte SEC'in Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF'sine izin vermeye hazırlandığına dair haberlerin etkili olduğunu belirtti.

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberinde, SEC'in ilk Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF'sinin ticarete başlamasına gelecek hafta izin vereceği bildirildi.

Haberde, düzenleyicinin daha önce reddettiği Bitcoin ETF başvurularının aksine, ProShares ve Invesco Ltd'nin tekliflerinin vadeli işlem sözleşmelerine dayandığı aktarıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 721 bin 578'e çıktı
ABD, 8 Kasım'dan itibaren tam aşılı yabancıların ülkeye girişine izin verecek
Rusya'da Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor
İngiltere'de yanlışlıkla 43 bin kişiye Kovid-19 testlerinin negatif olduğu söylendi
İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı

Benzer haberler

Bitcoin, ABD'deki "ETF onayı" beklentileriyle 60 bin doları gördü

Bitcoin, ABD'deki "ETF onayı" beklentileriyle 60 bin doları gördü