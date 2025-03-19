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Ekonomi

AB'den çelik sektörünü koruma planı

Avrupa Birliği (AB), çelik ve metal sektörünü tarifelere, rakiplerin ucuz ürünlerine ve yüksek enerji fiyatlarına karşı korumak istiyor.

Ata Ufuk Şeker  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
AB'den çelik sektörünü koruma planı

Brüksel

AB Komisyonu, çelik ve metal sektörünün rekabetçiliğini artırmak üzere yeni bir eylem planı hazırladı.

Plana göre, sektörün karşılaştığı yüksek enerji maliyetlerinin düşürülmesi için çalışılacak. Bu kapsamda, sektöre temiz ve makul fiyatlı enerji sağlanacak.

Enerji yoğun endüstrilerin maliyetleri elektrik alım sözleşmeleri ile birlikte şebeke ücretleri ve vergilerde indirim yoluyla azaltılacak.

Yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu hidrojen bu alana yönlendirilecek.

Karbon kaçağı veya sızıntısı olarak adlandırılan ve karbon fiyatlandırması olan ülkelerde faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetlerini bu fiyatlandırmanın olmadığı ülkelere taşımasının önüne geçilecek.

AB'nin sınırda karbon düzenleme mekanizmasının kapsamı güçlendirilecek.

Plan kapsamında Avrupa'nın metal sanayi kapasitesi teşvik edilecek. Uygulamadaki çelik sektörü koruma önlemleri piyasalardaki son gelişmeler göz önünde bulundurularak sıkılaştırılacak.

Ticaret ortaklarının haksız uygulamalarına karşı uzun vadeli çözüm bulmak için çalışmalar yapılırken, alüminyum sektörüne koruma sağlamak üzere önlemler geliştirilecek.

Ticaret savunma önlemlerinin gözetimi güçlendirilecek ve önlemlerin çevresinden dolaşılması önlenecek.

Metaller konusunda döngüselliğe de odaklanılacak. Geri dönüştürülmüş içerik kullanımı artırılarak hurda metale talep yükseltilecek. Daha fazla miktarda hurda metallerin Avrupa'da tutulması ve geri dönüştürülmesi sağlanacak.

Çelik ve metal sektörlerinin AB fonlarına erişimi artırılacak. Metal sektöründe karbonu azaltmaya yönelik yatırımlar desteklenecek.

Kömür ve Çelik Araştırma Fonu'ndan 150 milyon avro, Ufuk Avrupa programından ise 600 milyon avro bu alandaki temiz üretim çalışmalarına yönlendirilecek.

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