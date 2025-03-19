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Ekonomi

Borsa günü sert düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,72 değer kaybederek 9.860,29 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Borsa günü sert düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 941,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 171 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 9,88, holding endeksi ise yüzde 8,37 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 9,98 ile iletişim oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul'da bugün iki kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımının yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Yurt içinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

BoE'nin politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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