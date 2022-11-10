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Dünya

ABD'de kripto para borsası FTX hakkında soruşturma başlatıldı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), Emtia Vadeli İşlemler Komisyonunun (CFTC) ve ABD Adalet Bakanlığının kripto para borsası FTX hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

Dilara Zengin Okay   | 10.11.2022
ABD'de kripto para borsası FTX hakkında soruşturma başlatıldı

Washington

ABD basınında yer alan haberlerde, FTX'in likidite sıkışıklığı sırasında müşteri fonlarını nasıl yönettiğinin araştırıldığı aktarıldı.

SEC ve CFTC'nin soruşturmalarının FTX'in likidite kriziyle ilgili olduğu belirtilirken, SEC'in aylardır FTX'in kredi faaliyetlerini incelediği kaydedildi.

ABD Adalet Bakanlığının soruşturmasının ise dolandırıcılık gibi cezai ihlallerle ilgili olduğu vurgulandı.

Öte yandan Bloomberg'in haberine göre, FTX Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried, nakit kaynağı bulunamaması halinde şirketin iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalabileceği konusunda FTX yatırımcılarını uyardı. Bankman-Fried, kripto para borsasının 8 milyar dolarlık bir açıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, salı günü FTX'i satın almayı planladıklarını açıklamıştı.

Zhao, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, FTX'in Binance'ten yardım istediğini belirtmişti. FTX'in likidite sorunu yaşadığına işaret eden Zhao, "Kullanıcıları korumak adına, FTX.com'u tamamen satın almak ve likidite sorununu gidermeye yardımcı olmak amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık." ifadesini kullanmıştı.

Ancak Binance, çarşamba günü FTX'i satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu. Binance'den yapılan açıklamada, yanlış kullanılan müşteri fonları ve ABD'deki soruşturma iddialarıyla ilgili son haberlerin yanı sıra kurumsal değerlendirme sonucu FTX'i olası satın alma sürecinin sürdürülmemesine karar verildiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Başlangıçta umudumuz, FTX müşterilerine likidite sağlamada destek olabilmekti, ancak sorunlar bizim kontrolümüzün veya yardım etme kabiliyetimizin ötesinde." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

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