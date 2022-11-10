Dolar
18.59
Euro
18.63
Altın
1,708.50
ETH/USDT
1,159.00
BTC/USDT
16,238.00
BIST 100
4,360.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya ile ABD, ortak "Keen Sword" askeri tatbikatını başlattı

Japonya ile ABD orduları, Japonya'nın uzak adalarının savunulması ile balistik füzelere müdahaleyi hedefleyen "Keen Sword" tatbikatını başlattı.

Ahmet Furkan Mercan   | 10.11.2022
Japonya ile ABD, ortak "Keen Sword" askeri tatbikatını başlattı

Tokyo

Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemeleri, Çin'in Hint-Pasifik'teki artırdığı nüfuzu sonrası Japonya, güvenlik müttefiki ABD ile caydırıcılığı artırmayı hedefliyor.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ile ABD ordusu, iki yılda bir düzenlenen "Keen Sword" tatbikatını, Japonya'nın güneybatısındaki adalar çevresinde başlattı.

Tatbikata Japonya Kara, Deniz ve Hava Öz Savunma Kuvvetlerinden yaklaşık 26 bin, ABD ordusundan ise Uzay Kuvvetleri dahil 10 bin asker katılacak.

Ana karaya uzak adaların savunulması simülasyonunu içeren büyük ölçekli tatbikatta, iki ülkeye ait pervaneleri yön değiştirebilen "tilt-rotor" uçaklar kullanılacak.

Japonya'dan 20 gemi ve 250 uçak ile ABD'den 10 gemi ve 120 uçağın dahil olacağı tatbikatta Kanada, İngiltere ve Avustralya'dan da askeri unsurlar yer alacak.

Japonya Savunma Bakanlığına göre 19 Kasım'a kadar sürmesi planlanan tatbikat vasıtasıyla bölgesel operasyonel kapasitelerin artırılması hedefleniyor.

"Olağanüstü durumlara karşı" caydırıcılığın güçlendirilmesini amaçlayan tatbikat, balistik füzelere müdahaleyi ve siber uzay operasyonlarını da kapsayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve BM arasında imzalanan bir anlaşma ile daha İstanbul bölgesel merkez haline geliyor
Amasra'daki maden ocağında yaşanan patlamadaki "ihmaller" fezlekede yer aldı
Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan Salih Akkurt Türkiye'ye getirildi
BM, barış gücü misyonlarına desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti
İğneada açıklarında patlama nedeniyle hasar gören balıkçı gemisi limana getirildi

Benzer haberler

Japonya ile ABD, ortak "Keen Sword" askeri tatbikatını başlattı

Japonya ile ABD, ortak "Keen Sword" askeri tatbikatını başlattı

Nintendo, 2022 mali yılı ilk yarısında 230,4 milyar yen net kar elde etti

ABD'nin Florida eyaleti, bugün karaya ulaşacak Nicole Kasırgası'na hazırlanıyor

Tokyo'nun kuzeydoğusunda 5 büyüklüğünde deprem

Tokyo'nun kuzeydoğusunda 5 büyüklüğünde deprem
ABD ara seçimlerinde son durum

ABD ara seçimlerinde son durum
ABD'deki vali seçimlerinde Demokratlar iki eyaleti Cumhuriyetçilerden geri aldı

ABD'deki vali seçimlerinde Demokratlar iki eyaleti Cumhuriyetçilerden geri aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet