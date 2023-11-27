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Dünya

Çin ve ABD, COP28'de sera gazlarının azaltılmasına ilişkin ortak toplantı düzenleyecek

Dünyanın en fazla karbon emisyonuna yol açan iki ülkesi Çin ve ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP28), sera gazlarının azaltılmasına ilişkin ortak toplantı düzenleyeceği bildirildi.

Emre Aytekin  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Çin ve ABD, COP28'de sera gazlarının azaltılmasına ilişkin ortak toplantı düzenleyecek

Pekin

Dünyanın en fazla karbon emisyonuna yol açan iki ülkesi Çin ve ABD'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP28), sera gazlarının azaltılmasına ilişkin ortak toplantı düzenleyeceği bildirildi.

Çin Çevre Bakanlığı İklim Değişikliği Dairesi Direktörü Şia Yingşien, çevrim içi yayınlanan "The Paper" gazetesine yaptığı açıklamada, ABD ile iklim değişikliğine dair temel konularda diyaloğu ve işbirliğini güçlendirmeyi istediklerini belirtti.

COP28'e katılacak Çin heyetinin başkan yardımcılığını yürütecek Şia, konferansta enerji dönüşümü ve metan gibi sera etkisine yol açan karbondioksit dışındaki gazların kontrolü için uzlaşma sağlamak üzere ABD heyeti ile ortak toplantı yapacaklarını ifade etti.

Şia, konferansın, "başarılı bir küresel durum değerlendirmesi için tüm tarafları bir araya getirmesini umduklarını" aktardı.

İklim değişikliği konusunda yol gösterici kararların alındığı yıllık toplantı, bu yıl 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Sunnylands mutabakatı

Dünyanın en fazla karbon emisyonuna yol açan iki ülkesi olan Çin ile ABD arasında anlayış birliği, küresel iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının başarısı açısından kritik görülüyor.

ABD'nin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry ile Çin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Şie Cınhua, Çin'de ve ABD'de yaptığı görüşmelerin ardından, iki ülke arasında iklim işbirliği çalışma grubunu yeniden faaliyete geçirme kararı almıştı.

Kerry ve Şie, California eyaletinin Sunnylands şehrinde 4 günlük görüşmenin ardından 15 Kasım'da yaptıkları ortak açıklamada, iki ülkenin, "2030'a kadar yenilenebilir enerji kapasitesinin küresel ölçekte artırılması" ve "kömür, petrol ve doğal gazın ikamesinin hızlandırılması" için birlikte çalışma konusunda uzlaştığını duyurmuştu.

Uzlaşma kapsamında iki ülkenin, metan gibi sera etkisine yol açan karbondioksit dışındaki gazların kontrolünü, karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik 2035 vadeli planlarına dahil edeceği belirtilmişti.

Çin, emisyon azaltma stratejisi kapsamında ilk kez metan gazının kontrolüyle ilgili taahhütte bulunmuştu.

Ülkeler, ayrıca orman kaybına ve plastik kirliliğine karşı da ortak mücadele kararı almıştı.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Çin 2022'de 12,1 gigatonla en fazla karbon emisyonuna yol açan ülke olurken, onu 4,7 gigaton ile ABD izledi.

Pekin yönetimi, iklim hedefleri kapsamında karbon emisyonlarını 2030'dan itibaren azaltmayı ve 2060'ta "karbon nötr" olmayı hedefliyor.

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