RAFF Military Textile, SAHA 2026’da "57'nci Alay üniforması" replikalarını sergiledi

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, modern askeri tekstil ve teçhizat alanında geliştirdiği çözümlerle öne çıkan RAFF Military Textile, "Tarihi Üniformalar Projesi"ni hayata geçirdi.

RAFF Military Textile Genel Müdür Yardımcısı Eray Yükseloğlu, arşiv ve akademik danışmanlık desteğiyle 57’nci Alay üniformalarını dönemin dokusu, renkleri ve teçhizatına uygun şekilde yeniden ürettiklerini belirterek şunları söyledi:

"SAHA 2026 fuarında bir giyim şirketi olarak burada olmamızın sebebi ticari açıdan çok, akademik ve tarihi bir çalışma yapma isteğimizdir. Birinci Dünya Savaşı'na katılan Osmanlı'nın, 57'nci Alay 2’nci Piyade Taburu'na ait üniformalarının rekonstrüksiyon çalışmasını yaptık. Bu çalışmayı Osmanlı nizamnameleri, Osmanlı arşiv kayıtları ve Hacettepe Üniversitesi'nden tarihçi Dr. Erhan Çavdaroğlu hocamızın akademik danışmanlığıyla bu noktaya getirdik. Kıyafetleri arşivden, renk ve doku çalışmalarını yaparak Gaziantep'te el tezgahlarında dokuttuk ve ceviz boyasıyla o dönemin bire bir renklerini yakalamak için boyadık. Er ve astsubay kıyafetlerini imal ettik. Enveriye, asakir-i şahane kemeri, süngü, o dönemde kullanılan Rus yapımı elle kurmalı piyade tüfeği Mosin-Nagant gibi teçhizatın detaylı çalışmalarını yaptık ve burada SAHA 2026 fuarında katılımcılara sergiledik."

Fotoğraf : Adem Kutucu/AA

Türk askeri tarihine ait farklı dönem üniformalarını da yeniden canlandırmayı hedeflediklerini ifade eden Yükseloğlu, şöyle konuştu:

"Bu işi yapmamızın sebebi, biz çok uzun zamandır askeri üniforma işleriyle uğraşan bir aile firmasıyız. Uzun zamandır fuarlara ticari olarak katılım sağlıyorduk. Ancak farklı bir şey yapmak istedik. 2234 Yıllık Türk tarihini yaşatmak istedik. Milattan önce 209 yılına kadar giden Türk askeri tarihimizde, tekrar geriye dönüp bir rekonstrüksiyon çalışması yaparak tarihimizi yaşatmak istedik. Bu bizim yaptığımız ilk çalışma olarak tarihe geçti. Ancak ileriki fuarlarda farklı ve önemli dönemlerin üniformalarının rekonstrüksiyon çalışmasını uyarlamak istiyoruz. Biz bu işi tarihimize karşı bir saygı borcu olarak görüyoruz ve bu yüzden şanlı tarihimizi tekrar yaşatmak istiyoruz."