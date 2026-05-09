Türkiye'nin stratejik kuruluşu Elektronik Harp Sistemleri Mühendislik AŞ (EHSİM), fuarda hava unsurları için elektronik harp kalkanı olarak geliştirdiği yerli "JINN" ve "SİS" ürünlerini SAHA 2026'da sergiledi.

EHSİM elektronik harp kalkanı JINN ve SİS ile SAHA 2026'da yerini aldı Türkiye'nin stratejik kuruluşu Elektronik Harp Sistemleri Mühendislik AŞ (EHSİM), fuarda hava unsurları için elektronik harp kalkanı olarak geliştirdiği yerli "JINN" ve "SİS" ürünlerini SAHA 2026'da sergiledi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, elektronik harp teknolojileri alanında faaliyet gösteren Türkiye'nin stratejik kuruluşu EHSİM, fuarda hava unsurları için elektronik harp kalkanı olarak geliştirdiği yerli "JINN" ve "SİS" ürünleriyle öne çıkıyor. JINN, platforma entegre karıştırma çözümü sunarken, SİS de hedefleri sahte hedef olarak gösterip düşmanı şaşırtıyor.

TÜBİTAK SAGE ile güç birliği

EHSİM Genel Müdürü Fatih Say, AA muhabirine, şirketin yeni nesil elektronik harp çözümleri ve SAHA 2026'daki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mayıs ayında TÜBİTAK SAGE ile kritik bir işbirliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Say, Hava Kuvvetleri için kritik füze teknolojileri geliştiren SAGE ile EHSİM'in 28 yıllık elektronik harp tecrübesini bir araya getirdiklerini söyledi.

Say, "Birlikte aslında bir güç birliğine giderek harekat sahasında Hava Kuvvetlerimizi nasıl bir adım daha öne çıkarabiliriz konusunda bir işbirliğine gittik." dedi.

Uçaklara yönelik tehditlerin radarlar tarafından fark edilmeyle başladığına işaret eden Say, şunları kaydetti:

"SAGE'nin geliştirdiği sistemlere sarf edilebilir, düşük maliyetli elektronik harp çözümü entegre ederek önden bu sistemlerin düşman radarlarını etkisiz hale getirmeyi hedefliyoruz. Ama elektronik harp tehditleriyle yani herhangi bir 'hard kill'den (fiziksel imha) bahsetmiyoruz. Elektronik harp tehditleriyle onların yorulması, kafasının karıştırılması, havada sahte hedefler gösterilerek bir nevi onlarla meşgul edilmesini sağlayarak hava sahasını uçaklarımız için güvenli hale getirme şeklinde bir çözüm için birlikte çalışacağız."

Sızma harekatlarında "JINN", füzeye karşı "SİS" devrede

SAHA 2026'da sergilenen EHSİM'in yerli ürünleri JINN ve SİS'in sahadaki oyun değiştirici özelliklerine değinen Say, JINN sisteminin TÜBİTAK SAGE ile yürütülen projeye benzer bir amaca hizmet ettiğini belirtti.

Say, JINN ile uç birliklerin ve özel kuvvetlerin sızma harekatlarında dronları kullanarak yakın mesafeden radarları etkisiz hale getirmeyi ve hava savunma operatörlerini aynı anda çok sayıda tehditle uğraştırarak doyuma ulaştırmayı (satüre etmeyi) amaçladıklarını bildirdi.

SİS sisteminin ise tamamen farklı bir fonksiyona sahip olduğuna dikkati çeken Say, şöyle devam etti:

"Hiçbir yöntem yüzde 100 etkili değil. Mutlaka bazı alanlarda zafiyetler ya da yenemediğiniz radar çözümleri olabiliyor. Bunlar bir şekilde biz o sistemlerle aşamadığımız noktada, hala uçağımıza bir tehdit olduğunda ve yerden bir hava savunma füzesi fırlatıldığında orada SİS devreye giriyor. Bu defa gerçekten o füzeyi biz meşgul ediyoruz. Ona sahte hedef göstererek yine bizim uçağımıza değil, başka yere yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani ilk başta görünmemeye çalışıyoruz. Velev ki göründük, bu defa bizi görenden önce hamle yaparak onu etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bütünsel bir çözümle sahadayız diyebiliriz."

Elektronik harpte "bilişsel zeka" dönemi

Fatih Say, bugün savaş konseptlerinin teknoloji ve otonom sistemler üzerinden şekillendiğini, sensörlere dayalı bu sistemlerin aldatılmasının ve çalışmaz hale getirilmesinin elektronik harple mümkün olduğunu ifade etti.

Bu alanda sistemler ve karşı tedbirler arasında sürekli rekabetin yaşandığını vurgulayan Say, "En fazla teknolojiyi, en bilinmeyeni, en yoğun matematiği kullanan ve son dönemlerde de yapay zekanın bir adım daha ötesi gerçekten düşünebilen, cevap verebilen değil, düşünebilen bilişsel zekalı sistemlere doğru gitmemiz gerekiyor. Bu anlamda elektronik harp, mühendisliğin en derin alanlarından biri. İnsan zekasının da ötesine gidip yeni teknikler geliştirmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Elektronik harpte sınırlı istihbarat bilgileriyle çalışıldığı için büyük verilere ihtiyaç duyan klasik yapay zekadan daha farklı bir yaklaşım gerektiğini belirten Say, "Gündelik hayatta kullandığımız yapay zekadan bambaşka bir yere gidiyor. Bu konuda çalışmalar var. Bizlerin de çalışmaları var. Savunma Sanayii Başkanlığımızın öncülük ettiği çalışmalar var. Yakın zamanda sahada elektronik harpte destekleyici unsur olarak yapay zekayı göreceğiz." bilgisini paylaştı.

"SAHA 2026 oldukça verimli geçti"

SAHA 2026 fuarının kendileri açısından son derece verimli ve keyifli geçtiğini anlatan Say, "Birçok firmayla işbirliğimizi nasıl genişletebileceğimiz konusunda görüşmeler yapma fırsatımız oldu. Yabancı heyetlere ürünleri birebir anlatma, gösterme ve bazı noktalarda deneyimleme fırsatı sunduk." dedi.