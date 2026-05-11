Teknopark İstanbul 80 firmayla "SAHA"da yer aldı

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, AA muhabirine, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve AA'nın da Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026'ya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Savaşların olduğu ortamda böylesi bir fuarın yapılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Akyol, etkinliğe uluslararası ciddi katılım olmasından dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Akyol, bu ilginin Türkiye'nin teknolojik olarak kritik eşiği aştığını gösterdiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"SAHA 2026'yı Türkiye'nin artık teknolojik kabiliyetini dünyaya duyurduğu en güzel reklam alanı olarak görüyorum. Bugün buraya 20'si Teknopark İstanbul, 20'si Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve 40'ı da kendi stantlarında olmak üzere toplam 80 firmamızla adeta çıkarma yaptık. Bu da Teknopark İstanbul'un ekosistemdeki gücünü gösteriyor. Savunma sanayisi bizim ihtisas alanımız ve bizim SSB iştiraki olmamız ve Başkanlığın vizyonu doğrultusunda çözümler üreterek işbirlikleri kurabilmemiz güçlü yönlerimizden biri. SSB daire başkanlarımızın her hafta bizim firmalarımızla toplantısı var ve çok entegre şekilde firmalarımız geliştirdikleri AR-GE teknolojilerini doğrudan kendilerine sunabiliyor."

Akyol, fuarda hafif ve rahat giyilebilir çelik zırhlardan siber güvenliğe, yapay zekadan deniz araçlarına kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren firmaların geliştirdikleri ürünleri ilk kez sergilediğini dile getirdi.

Teknopark İstanbul'un bugün 600'ü AR-GE olmak üzere ön kuluçkalarıyla birlikte 1000'e yakın firmaya ulaştığına ve bu çatı altında 11 bin çalışan bulunduğuna dikkati çeken Akyol, "ASPİLSAN ile burada bir anlaşma imzaladık. Bizim ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ gibi vakıf şirketlerimizle işbirliğini hızlandırma programlarımız var. Onların ihtiyaçlarına ve problemlerine yönelik yeni girişimcileri hazırlıyoruz ve süreci birlikte yönetiyoruz. ASELSAN'ın veya TUSAŞ'ın mühendisleriyle onların problemlerine adapte olabilecek firmaları hızlandırıyoruz. Şimdi aynısını batarya ve enerji yönetim sistemlerinde ASPİLSAN ile yaptık. Bu da inşallah hem Teknopark İstanbul hem ülkemiz hem de ASPİLSAN için hayırlı olur." dedi.