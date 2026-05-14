Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası, İstanbul'da başladı

Federasyonun açıklamasına göre TGF tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle ilk kez düzenlenen organizasyonda sporcular, TGF Silivri Golf Sahası'nda ilk vuruşlarını yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 390 sporcunun katıldığı ve 4 gün sürecek turnuvada 15-16-17 Mayıs tarihlerinde yetişkinler, 17 Mayıs'ta ise minikler sahaya çıkacak.

Geleneksel hale gelmesi planlan organizasyonda ödül töreni, 17 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.