Quick Sigorta halka arzla sermaye ve kurumsal yapısını güçlendirecek

Yaşar, Quick Sigorta'nın halka arz süreci, sektördeki konumu ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Quick Sigorta'nın Mayıs 2017'de faaliyete başladığını söyleyen Yaşar, şirketin ilk hedefinin Türkiye'nin beşinci büyük sigorta şirketi olmak olduğunu ve bu hedefe kuruluşunun beşinci yılında ulaştığını ifade etti.

Yaşar, şirketin ikinci hedefinin ise kurumsallaşma ve kurumsal yönetim yapısını güçlendirmek olduğunu dile getirerek, "Şeffaf ve hesap verebilir bir şirket olmak adına halka arz sürecimizi tamamladık. Bugün gong Quick Sigorta için çalmaya başladı. Aslında bu sadece Quick Sigorta için değil, Türk sigorta sektörü açısından da önemli günlerden biri. Çünkü sigorta sektöründe 12 yıl, hayat dışı sigorta sektöründe ise 19 yıl sonra ilk defa bir sigorta şirketi halka arz oluyor. Quick Sigorta, beşinci büyük hayat dışı sigorta şirketi olarak bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Hem kurumsal hedeflerimiz hem de sektördeki konumumuz açısından bu önemli bir gelişme." dedi.

Yaşar, şirketin 25,1 milyar liralık öz sermaye ve 101,5 milyar liralık aktif büyüklüğe sahip olduğunu söyledi.

"Türkiye'deki her 7 araçtan biri Quick Sigorta'da sigortalı"

Quick Sigorta'nın kara araçları sorumluluk sigortalarındaki konumuna değinen Yaşar, Türkiye'deki her 7 araçtan birinin şirket tarafından sigortalandığını belirtti. Yaşar, şöyle devam etti:

"Halka arz sonuçlarına baktığımızda hem sigortalılarımızın hem de onların kazaya karışması sonucunda hasar ödemesi yaptığımız üçüncü şahısların halka arzımıza yoğun ilgi gösterdiğini gördük. Bu da aslında Quick Sigorta'ya duyulan güvenin bir sonucu. 30 milyonu aşkın poliçe sahibimize ve sigortalımıza yıllar boyunca hizmet verdik. Bugünden itibaren ortaklarımıza da aynı sorumlulukla, sürdürülebilir büyüme sağlayarak hizmet vereceğiz. Halka arzdaki en büyük motivasyonumuz buydu. Çünkü bizim halka arzımızda ortak satışı bulunmuyor. Tamamen sermaye artırımına yönelik bir halka arz gerçekleştirdik."

Halka arzın büyüklüğünün 3,7 milyar lira olduğunu ve şirketlerinin yüzde 10'unu halka açtıklarını söyleyen Yaşar, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak, hesap verebilirliği ve şeffaflığı artırmak, kurumsal yönetişim ilkelerini daha da güçlendirmek ve kurumsal yapılarını kuvvetlendirmek amacıyla halka arzı bir vizyon ve strateji olarak gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Halka arza yaklaşık 600 bin yatırımcıdan talep

Yaşar, piyasalar ve halka arzlar açısından zorlu bir dönemden geçilmesine rağmen Quick Sigorta'nın halka arzına yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Yaklaşık 600 bin yatırımcıdan talep aldıklarını belirten Yaşar, halka arz edilen payların yüzde 60'ının bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle, yüzde 40'ının ise kurumsal yatırımcılara ayrıldığını ifade etti.

Yaşar, payların tamamının fazlasıyla talep gördüğünü dile getirerek, "Bu noktada yatırımcılarımızın bize duyduğu güven için teşekkür ediyoruz. Halka arzdan elde edilen kaynak, öz kaynağımızın daha da güçlenmesini sağlayacak. Halka arzımızda ortak satışı bulunmuyor. Sigorta şirketleri sermaye şirketleridir ancak diğer şirketlerden çok farklı bir konuma sahiptir. Sigorta şirketleri yalnızca sermayedarları ya da ortakları açısından değil, ülkenin dayanıklı bir ekonomiye sahip olması bakımından da büyük önem taşır." değerlendirmesinde bulundu.

"Güçlü sigorta şirketleri ekonomik dayanıklılık açısından önemli"

Güçlü sermayeye sahip sigorta şirketlerinin ülke ekonomisinin güçlenmesine önemli katkı sağladığını belirten Yaşar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de güçlü sermaye yapımızı daha da kuvvetlendirerek ekonomik dayanıklılığı artırmak adına ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar sigortalımız olarak, bugünden sonra ise ortağımız olarak bizimle birlikte olan milyonlarca sigortalımıza ve yüz binlerce yatırımcımıza, taşıdığımız sorumluluğun bilincinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Onlara hem sigortacılık hizmetleri hem de finansal hizmetler açısından en iyi hizmeti sunmak için aynı sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz."