Dolar
26.06
Euro
28.43
Altın
1,923.95
ETH/USDT
1,865.90
BTC/USDT
30,284.00
BIST 100
6,195.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Pirinçte marka olan Osmancık'ta çeltik tarlaları yeşile büründü

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinde ekim süreci tamamlanan çeltik tarlaları yeşil renkle kaplandı.

Emrah Akıllı  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
Pirinçte marka olan Osmancık'ta çeltik tarlaları yeşile büründü Fotoğraf: Emrah Akıllı/AA

Çorum

Bu yıl yağışlar nedeniyle yaklaşık 1 ay geciken çeltik ekiminin tamamlanmasının ardından Kızılırmak'ın can verdiği topraklara ekilen tohumlar, yeşermeye başladı.

Kızılırmak'ı çevreleyen yeşile bürünmüş çeltik tarlaları dronla görüntülendi.

Üreticiler, "Osmancık pirinci" markasıyla dünyaya satılan pirinci yetiştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, AA muhabirine, Türkiye'nin çeltik üretiminin yaklaşık yüzde 5'inin Çorum'da yapıldığını söyledi.

Osmancık pirincinin birçok özelliğiyle Türkiye'nin dört bir yanından talep gördüğünü vurgulayan Şahiner, "Osmancık denildiğinde akla pirinç, pirinç denildiğinde Osmancık gelir. İlçemizin en büyük gelir kaynağı pirinçtir. Osmancık çeltiği, Kızılırmak havzasında ekildiği için Kızılırmak'tan aldığı suyla havasının etkisiyle tadı, lezzeti, aromasının güzel olması sebebiyle Türkiye'de aranan çeşit haline gelmiştir. Osmancık çeltiği, dünyada da tutulmaktadır. Hiçbir zaman değerini kaybetmiyor. Özellikle hastalıklara karşı da dayanıklı bir çeşittir." dedi.

İlçede ekilebilir alanların neredeyse tamamının çeltik ekildiğini dile getiren Şahiner, "İlçemizde 24 bin dekar alanda çeltik ekimi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra çiftçilerimiz, çevre il ve ilçelerde de çeltik ekimi yapıyor. Osmancık, Çorum'a bağlı olduğu için ilçelerimizin toplamındaki üretilen çeltik miktarı Türkiye'nin yaklaşık yüzde 5 ihtiyacını karşılamaktadır." diye konuştu.

Ekimin, yağış nedeniyle bir ay gecikmesinden dolayı hasadın da bir ay gecikeceğine dikkati çeken Şahiner, "Ancak verimde düşüş olacağını sanmıyorum, iyi bir verim bekliyoruz. Çiftçilerimize hayırlı, bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üçüncü Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi Tromso'ya ulaştı
Denizli'de komandolar ormanlarda yangın devriyesinde
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 80. sayısını yayımladı
Bakan Yerlikaya, haziranda 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı
Malatya'da depremde aldığı hasar nedeniyle yıkılan binanın arazisinde ayçiçekleri açtı

Benzer haberler

Pirinçte marka olan Osmancık'ta çeltik tarlaları yeşile büründü

Pirinçte marka olan Osmancık'ta çeltik tarlaları yeşile büründü

Hafriyat çalışmasında su sarnıcı bulunan İskilip Kalesi'nde arkeolojik kazı yapılacak

Sinekleri meyvelerden uzak tutmada zebra deseni başarılı sonuç verdi

Çorum’da 36 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Çorum’da 36 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Çorum'da bıçakçıların "Kurban Bayramı" mesaisi

Çorum'da bıçakçıların "Kurban Bayramı" mesaisi

Dünya şampiyonu paletli yüzmeci, Avrupa Şampiyonası'nda madalya peşinde

Dünya şampiyonu paletli yüzmeci, Avrupa Şampiyonası'nda madalya peşinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet