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Ekonomi

Pancar çiftçisine 476 milyon lira avans

Türkşeker, 28 bin 425 pancar çiftçisine, 476 milyon lira ikinci avans ödemesi yapıldığını bildirdi.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 24.06.2022
Pancar çiftçisine 476 milyon lira avans

Ankara

Türkşeker'den, pancar çiftçisine yapılan ödemelere ilişkin açıklama yapıldı.

Bu yıl pancar eken çiftçilere, 1 ton pancar için verilecek nakdi avansın yüzde 290 artışla 70 liraya, 3 defa ödenen avans sayısının da 5'e çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün 28 bin 425 pancar çiftçisine, pancarın çapa ve bakımı için 476 milyon lira ikinci avans ödemesi yapılmıştır. Türkşeker, sözleşmeli tarım kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 425 pancar çiftçisine, 24 Haziran tarihine kadar toplam 966 milyon lira nakdi avans ödemesi gerçekleştirmiştir. Hayırlı ve bereketli olsun."

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