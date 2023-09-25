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Ekonomi

Pancar üreticilerine avans ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker aracılığıyla 728 milyon 74 bin lira avansın bugün pancar üreticilerinin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Pancar üreticilerine avans ödemeleri bugün yapılacak

Ankara

Yumaklı, X sosyal medya platformundan, pancar üreticilerine yapılacak ödemeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Türkşeker aracılığıyla 728 milyon 74 bin lira avans ödemesini bugün pancar üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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