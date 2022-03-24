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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı: Şeker arzıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni sezondaki üretim miktarıyla "Türkiye'de şeker arzıyla ilgili hiçbir sıkıntının yaşanmayacağını" bildirdi.

Enes Duran   | 24.03.2022
Tarım ve Orman Bakanlığı: Şeker arzıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de gıda sektöründeki girdi maliyetlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle başlayan ve Rusya-Ukrayna Savaşı'yla devam eden artış seyri yaşandığı belirtildi.

Piyasadaki bir takım spekülatif hareketlerin de yüksek fiyat artışlarına neden olduğunu kaydedilen açıklamada, Bakanlığın bu konuda aldığı tedbirler ve doğru zamanda yapılan bilgilendirmelerle piyasa manipülasyonlarının önüne geçildiği ifade edildi.

Açıklamada, şu anda piyasada, şeker ve ayçiçeği yağı konusunda olduğu gibi benzer spekülatif hareketlerin devam ettiğine işaret edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye'nin 2020-2021 üretim döneminden 400 bin ton şeker rezervi mevcuttur. 2021-2022 üretim döneminde ise 2,5 milyon ton şeker üretimi ile toplam hacim 2,9 milyon tona ulaşmıştır. Dolayısıyla, ülkemizin yıllık şeker ihtiyacının 2,7 milyon ton olduğu dikkate alındığında 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunmaktadır. Yeni sezondaki üretim miktarımızla birlikte ülkemizde şeker arzıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır. Bakanlığımız bazı şeker üreticisi firmaların maliyetlerinin çok üstünde piyasaya mal vermeye çalışmalarının ve stokçuluğa tevessül etmelerinin önüne geçecek her türlü imkana sahiptir."

Bakanlıktan Ramazan ayı öncesi üreticiye destek

Türkşeker'in uyguladığı Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi'yle nihai tüketicinin uygun fiyatlarla şekere ulaşabildiği belirtilen açıklamada, imalatçı firmaların şeker tedarikinde birtakım zorluklar yaşadığı ifade edildi.

Açıklamada, Bakanlığın şeker üreticisi firmalara gerekli uyarıları yaptığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Neticesinde özel sektördeki bazı firmalar, çuval şeker fiyatlarını 800 liradan 575 lira bandına indirmiştir. Bu fiyatların kalıcı hale dönüşmemesi durumda Bakanlığımız, piyasanın dengede kalması için gerekli tedbirleri alacak ve üretici firmaların uygun maliyetle şeker tedarik etmesini sağlayacaktır. Türkşeker, elindeki şekeri, başta küçük üreticiler olmak üzere, Ramazan ayı öncesi imalatçı tüm firmalara kapasite raporları dikkate alınarak hızlı bir şekilde arz edecektir. Bu uygulamayla sadece nihai tüketici değil, aynı zamanda imalat yapan firmalara da uygun fiyatlara şeker tedarik edeceklerdir."


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