452 milyon liralık pancar söküm avansı bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Türkşeker aracılığıyla 452 milyon liralık pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından, söz konusu ödemeye ilişkin bilgi verdi.
Ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Kirişci, "Türkşeker aracılığıyla 452 milyon liralık pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.