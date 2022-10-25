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Ekonomi

452 milyon liralık pancar söküm avansı bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Türkşeker aracılığıyla 452 milyon liralık pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 25.10.2022
452 milyon liralık pancar söküm avansı bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından, söz konusu ödemeye ilişkin bilgi verdi.

Ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Kirişci, "Türkşeker aracılığıyla 452 milyon liralık pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

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