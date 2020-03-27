Euro
7.10
Dolar
6.45
BIST 100
91,891.35
Altın
1,617.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 40 bin çiftçiye avans ile küspe istihkak bedellerinin ödemesi erken yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "TÜRKŞEKER, 40 bin çiftçiye verilmesi gereken avans ile küspe istihkak bedellerinin ödemesini erken yapacak." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 27.03.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 40 bin çiftçiye avans ile küspe istihkak bedellerinin ödemesi erken yapılacak

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜRKŞEKER'in haziran sonunda yaklaşık 40 bin çiftçiye ödemesi gereken avans bedelleri ve Ramazan ile Kurban bayramları öncesi ödemesi gereken küspe istihkak bedelleri olan 250 milyon liranın 3 Nisan'da pancar çiftçisinin hesaplarında olacağını bildirdi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Albayrak'ın pancar çiftçisine yapılacak ödemelere ilişkin değerlendirmesi yer aldı. 

Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" ile birçok kesime destek verildiğini anımsattı.

Şimdi bir müjdeyi de pancar çiftçisine verdiklerini aktaran Albayrak, TÜRKŞEKER'in haziran ayı sonunda yaklaşık 40 bin çiftçiye ödemesi gereken avans bedelleri ve Ramazan ile Kurban bayramları öncesi ödemesi gereken küspe istihkak bedelleri toplamı olan 250 milyon liranın 3 Nisan'da pancar çiftçisinin hesaplarında olacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyadaki 533 bini aşkın Kovid-19 vakasından 124 binden fazlası iyileşti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 8 ülkede 50 Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
'65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşımıza gıda kolisi ulaştıracağız'
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi telefon görüşmesi yaptı

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 40 bin çiftçiye avans ile küspe istihkak bedellerinin ödemesi erken yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 40 bin çiftçiye avans ile küspe istihkak bedellerinin ödemesi erken yapılacak