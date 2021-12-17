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TBMM Genel Kurulunda, 2022 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılacak ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylanacak.
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Ekonomi

Oyun konsolu pazarı 2022’de 81 milyar dolara ulaşacak

"Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) Öngörüleri Raporu"na göre oyun konsolu pazarı 2022’de dünya genelinde 81 milyar dolarlık hacme ulaşacak.

Abdulkadir Günyol   | 17.12.2021
Oyun konsolu pazarı 2022’de 81 milyar dolara ulaşacak

İstanbul

Deloitte'un, TMT Öngörüleri 2022 Raporu açıklandı. Raporda, tüm dünyada her geçen gün kitlesi büyüyen oyun konsolu pazarının 2022’de, bir önceki yıla göre yüzde 10’luk artışla 81 milyar dolarlık hacme ulaşacağı öngörülüyor.

Gelecek yıl 50'nci yaşını kutlamaya hazırlanan oyun konsolu pazarındaki oyuncu sayısının 900 milyonu bulması, oyuncu başına elde edilecek gelirin de ortalama 92 dolara çıkması bekleniyor. Bu tutar PC oyuncularında 23 dolar, cep telefonu üzerinden oyun oynayanlarda da 50 dolar seviyelerinde bulunuyor.

2022'de konsol pazarı gelirlerinin 59 milyar dolarının yazılım satışlarından elde edileceği, bu tutarın da 10 milyar doları aşkın bölümünü abonelik ücretlerinin oluşturacağı tahmin ediliyor.

Pazardaki yazılım satışlarının 2025 yılında 70 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Bu süreçte, dijital oyun satın almalarının (indirme, üyelik, game pass ve uygulama içi ödemeler dahil) toplam satışlardaki oranının yüzde 65’ten yüzde 84’e çıkması bekleniyor.

Konsol oyuncularının 2022’de 200 milyonu aşkın multiplayer ve oyun aboneliği olacağı öngörülüyor. 2025 yılında bu aboneliklerden elde edilecek gelirin 11 milyar doları bulması tahmin ediliyor. Pazarda öngörülen büyümede oyunların cep telefonları üzerinden oynanan versiyonlarının artmasının da rolü büyük olacak. "Cross-play" denilen bu durum sayesinde popüler oyunlardan Call of Duty’nin mobil versiyonunun 200 milyon aktif kullanıcıya ve günlük 30 milyon aktif oyuncuya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Her yaştan oyuncu var

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, "Oyun konsolu pazarı her gün hızla büyüyor. ABD’de 14-24 yaş arası grubun büyük bölümü gamingi televizyon ve stream yayın izlemekten bile daha öncelikli eğlence aracı olarak gördüklerini söylüyor. Milenyum ve X kuşaklarının yanı sıra, 40’lı-50’li yaşlardaki eski oyuncular da konsol oyunlarıyla olan bağlarını koparmıyorlar. Hem yazılım hem abonelik olmak üzere sektörde çift taraflı büyüme görülüyor." ifadelerini kullandı.


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