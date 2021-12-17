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Ekonomi

TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 17.12.2021
TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık ve 13 Aralık'ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.

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