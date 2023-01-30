Dolar
18.81
Euro
20.48
Altın
1,926.34
ETH/USDT
1,582.60
BTC/USDT
23,101.00
BIST 100
5,096.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’da kar yağışı başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te düzenlenen bisiklet dağıtım töreninde konuşuyor
logo
Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, merkez bankası kararlarının beklendiği haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 30.01.2023
New York borsası düşüşle açıldı

New York

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,2 azalışla 33.909,21 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 düşüşle 4.049,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 azalışla 11.512,34 puana indi.

ABD'de enflasyonda yaşanan gerilemenin ardından merkez bankasının şahin adımlarına ara verebileceği yönündeki beklentiler güçlenirken​​​​​​​, piyasalarda yeni gününün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Analistler, geçen hafta açıklanan verilerin ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini artırdığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop'tan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar için "Haçlı zihniyeti" benzetmesi
Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
"Diyarbakır Anneleri İçin Zamanın Durduğu An" fotoğraf sergisi yarın açılacak
TBMM Başkanı Şentop Pakistan'da camiye düzenlenen saldırıyı kınadı
Bakan Bilgin: Türk coğrafyası, 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak öngörüsünü haklı çıkaracak bir dönemden geçiyor

Benzer haberler

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası ABD'nin büyüme verisi sonrası yükselişle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet