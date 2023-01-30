New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, merkez bankası kararlarının beklendiği haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
New York
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,2 azalışla 33.909,21 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,52 düşüşle 4.049,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 azalışla 11.512,34 puana indi.
ABD'de enflasyonda yaşanan gerilemenin ardından merkez bankasının şahin adımlarına ara verebileceği yönündeki beklentiler güçlenirken, piyasalarda yeni gününün açılışında negatif bir seyir izlendi.
Analistler, geçen hafta açıklanan verilerin ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini artırdığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.