Dolar
17.32
Euro
18.18
Altın
1,841.67
ETH/USDT
1,091.00
BTC/USDT
20,603.00
BIST 100
2,533.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Dilara Zengin Okay   | 17.06.2022
New York borsası karışık seyirle kapandı

Washington

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 azalışla 29.888,78 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artarak 3.674,45 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 kazançla 10.798,35 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28 yılın ardından ilk defa 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi sonrası ekonominin resesyona sürükleneceğine dair endişeler devam ederken endeksler, haftanın son işlem gününde karışık seyir izledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, bugün katıldığı bir konferansta, Fed'in fiyat istikrarı hedefine olan güçlü bağlılığının dolara duyulan yaygın güvene katkıda bulunduğunu, enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmeye odaklandıklarını ifade etti.

Powell'ın yanı sıra diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari haziran toplantısında 75 baz puanlık faiz artışını desteklediğini, temmuz toplantısında da destekleyebileceğini belirtti. Kashkari, temmuz toplantısından sonra 50 baz puanlık faiz artırımlarına devam etmenin ihtiyatlı bir strateji olabileceğini kaydetti.

Kansas City Fed Başkanı Esther George ise enflasyonun anlamlı bir yavaşlama belirtisi göstermediğini belirtti. Haziran ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına karşı oy kullanan George, "75 baz puanlık faiz artırımına karşı çıktım çünkü bunun bilanço küçülmesinin başlamasıyla eş zamanlı olarak politika belirsizliğine katkıda bulunduğunu düşündüm." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Fed tarafından ABD Kongresi'ne sunulan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nda, bankanın fiyat istikrarını sağlama taahhüdünün "koşulsuz" olduğu vurgulandı.

Tahvil piyasasında ise oynaklık sürerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,23 seviyesine geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
İç Ege ile Ankara ve Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısı
Emine Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatine ilişkin açıklama
Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Koytak, iki ülkenin son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi

Benzer haberler

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası artan resesyon korkularının etkisiyle sert düşüşle kapandı

New York borsası resesyon korkularıyla sert düşüşle kapandı

New York borsasında ABD'de enflasyonun 41 yılın yeni zirvesine çıkması sonrası sert düşüş

New York borsasında ABD'de enflasyonun 41 yılın yeni zirvesine çıkması sonrası sert düşüş
New York borsası beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından düşüşle açıldı

New York borsası beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından düşüşle açıldı
New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsası sert düşüşle kapandı