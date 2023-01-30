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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,84 değer kaybederek günü 5.096,29 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 30.01.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 76,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,16 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 3,84 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının para politikası kararları ile birlikte yoğun makroekonomik veri takvimi ve şirket finansal sonuçlarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ise perşembe günü politika faizlerinde 50 baz puanlık artışa gideceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Yarın Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ekonomik görünüm raporunun takip edileceğini aktaran analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Japonya'da sanayi üretimi, işsizlik oranı, Avro Bölgesinde büyüme, Almanya'da enflasyon, ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.300 seviyelerinin direnç, 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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