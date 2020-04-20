Euro
7.54
Dolar
6.94
BIST 100
98,945.88
Altın
1,696.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

New York borsası petrol fiyatlarındaki çöküşün etkisiyle düşüşle kapandı

New York borsasında endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, Kovid-19 salgınının etkisiyle petrole olan talebin azalması ve bu nedenle ABD'de petrol fiyatlarının tarihte ilk kez sıfırın altına düşmesi etkili oldu.

Dilara Zengin   | 20.04.2020
New York borsası petrol fiyatlarındaki çöküşün etkisiyle düşüşle kapandı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington

New York borsası, ABD'de petrol fiyatlarının tarihte ilk kez sıfırın altına inmesinin ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 590 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,44 azalışla 23.650,44 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,79 kayıpla 2.823,16 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,03 azalışla 8.560,73 puana düştü.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle petrole olan talebin azalması ve bu nedenle ABD'de petrol fiyatlarının tarihte ilk kez sıfırın altına düşmesi etkili oldu.

Ülkede, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi salı günü dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki ham petrolün teslimatını almaktan kaçınmasıyla söz konusu petrolün varil fiyatı yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar indi.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı ise gün içerisinde yüzde 9'a varan azalışla 25,38 doları test etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da 5 Türk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Daha en kötüsünü görmedik
Arap ülkelerinde ramazan ayı için Kovid-19 tedbirleri alınıyor
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 383 kişi öldü
Irak’taki Türk vatandaşlarının yurda dönüşleri devam ediyor

Benzer haberler

New York borsası petrol fiyatlarındaki çöküşün etkisiyle düşüşle kapandı

New York borsası petrol fiyatlarındaki çöküşün etkisiyle düşüşle kapandı

Brent petrolün varili 27 dolar sınırında

Libya'da Hafter'in başlattığı 'petrol savaşı' ülkeyi uçuruma sürüklüyor

Rusya Devlet Başkanı Putin: OPEC anlaşmasına tüm tarafların uyması önemli

Rusya Devlet Başkanı Putin: OPEC anlaşmasına tüm tarafların uyması önemli
SOCAR ilk çeyrekte 1,9 milyon ton petrol üretti

SOCAR ilk çeyrekte 1,9 milyon ton petrol üretti
Libya'da petrol limanlarının kapatılmasının ülkeye zararı 4 milyar dolara ulaştı

Libya'da petrol limanlarının kapatılmasının ülkeye zararı 4 milyar dolara ulaştı