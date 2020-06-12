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Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Dilara Zengin   | 12.06.2020
New York borsası yükselişle açıldı

Washington

Açılışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,7 artışla 25.816,36 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 2,5 kazançla 3.076,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,3 yükselişle 9.714,31 puandan işlem görmeye başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide toparlanmanın hızlı olacağı beklentilerini desteklemeyen öngörülerinin ardından dün büyük kayıpların yaşandığı New York borsasında, bugün toparlanma gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin neden olduğu satışlarla, dün Dow Jones endeksi yüzde 6,9, S&P 500 endeksi yüzde 5,9 ve Nasdaq endeksi yüzde 5,3 değer kaybetmişti.

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