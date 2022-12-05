New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
Moskova
Açılışta Dow Jones endeksi, 210 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,62 azalarak 34.216,14 puana indi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,65 düşüşle 4.045,18 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,56 azalarak 11.395,9 puana geriledi.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi ABD ekonomisini resesyona sürükleyebilecek kadar yükseltebileceği endişesinin fiyatlamaları zorlaştırdığını bildirdi.
Fed Başkanı Jerome Powell, 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada, bu ayki toplantıda faiz artış hızını yavaşlatabileceklerini söylemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.