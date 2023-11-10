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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD başkan aday adayından "Netanyahu'nun Gazze'deki savaş suçları" için soruşturma talebi

ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Yeşil Partiden aday adayı olan Jill Stein, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'de işlediği savaş suçları" hakkında soruşturma yürütülmesini talep etti.

Ecem Şahinli Ögüç  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
ABD başkan aday adayından "Netanyahu'nun Gazze'deki savaş suçları" için soruşturma talebi Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Ankara

X sosyal medya platformundan paylaştığı videoda Stein, gelecek yılki başkanlık seçimleri için Yeşil Partiden aday adayı olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden ve diğer liderleri, Netanyahu'nun "Gazze'deki savaş suçlarının ortağı" olarak nitelendiren Stein, "Netanyahu rejiminin işlediği savaş suçlarının yanı sıra Biden ve ABD'li liderlerin bu suçlara yardım ve yataklıktaki rollerinin soruşturulması çağrısında bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

Netanyahu'nun Filistinlilere karşı "başlı başına savaş suçu" işlediğini ifade eden Stein, "Filistinlilerin su, yiyecek ve elektrikten mahrum bırakıldığı, acımasızca bombalandığı ve canlarını kurtarmak için evlerinden kaçmak zorunda bırakıldığı bu durum, soykırım boyutuna ulaşmıştır." dedi.

Stein, "Gazze'deki ablukanın sona ermesi, insani ve tıbbi yardım yapılması, rehinelerin ve siyasi tutukluların serbest bırakılması, işgal ve ırkçılığın sona ermesi" çağrısı yaptı.

ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinde de Yeşil Partinin adayı olarak yarışan Stein, 1,4 milyon oy almıştı.

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