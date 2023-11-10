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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Başkanı'na göre Biden, Gazze'deki soykırımdan sonra Müslümanlardan oy alamaz

CAIR Başkanı Nihad Awad, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Gazze'deki soykırım" konusunda Müslümanları "görmezden geldiğini" bu nedenle 2024'teki başkanlık seçimlerinde kendilerinin de onu "görmezden geleceğini", Müslümanlardan oy alamayacağını söyledi.

Dilara Karataş  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Başkanı'na göre Biden, Gazze'deki soykırımdan sonra Müslümanlardan oy alamaz Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Ankara

AA muhabirine konuşan CAIR Başkanı Awad, "(Biden'a) Doğrudan, unvanlarımızı bir kenara bırakarak Gazze için derhal ateşkes çağrısı yapmadığı sürece 2024'te oyumuzu alamayacağını söyledik." dedi.

Biden yönetiminin iç ve dış politikasında insan haklarını merkez alacağına ilişkin sözünü hatırlatan Awad, bu sözün "ABD'li Müslüman seçmenlere ve Filistin yanlısı harekete ihanet ettiğini" dile getirdi.

Awad, "Bugün karşı karşıya kaldığımız durum, başta Filistinliler olmak üzere, yurt dışındaki insanların haklarının, haysiyetlerinin ve eşitliğin tamamen ihlal edilmesidir." diye konuştu.

İnsanların Biden'a oy verirken herkes için barış, huzur ve adalet getireceğini beklediğini belirten Awad, ancak Biden'dan tek gördüklerinin "İsrail'e tamamen tek taraflı destek" olduğunu söyledi.

Awad, hükümeti, "Amerikan silahları, vergileri ve siyasi desteği ile İsrail'in Filistinlilere zulmüne yeşil ışık yakmakla" suçladı.

Beyaz Sarayda üst düzey yetkililer ile ABD'li Filistinli grupların temsilcileriyle yapılan toplantıya işaret eden Awad, bu toplantıya büyük Müslüman ya da Filistin örgütlerinin davet edilmediğini ve görüşmeye katılanların da toplantıyı "tamamen hayal kırıklığı" olarak nitelediğini vurguladı.

ABD'de Müslümanlara yönelik saldırılarda artış var

CAIR Başkanı Awad, ABD'de Müslüman, Filistin karşıtı siyasi söylemlerin yanı sıra bu grupların "insanların gözünde canavarlaştırılmasında" da ciddi artış yaşandığına dikkati çekti.

Bunun ABD'li Müslümanlara yönelik saldırı, ayrımcılık, zorbalık ve nefret suçlarında büyük bir artışa yol açtığını ifade eden Awad, ABD'nin Chicago kentinde 26 kez bıçaklanarak "vahşice öldürülen" 6 yaşındaki Filistin asıllı Wadea Al Fayoume'yi örnek gösterdi.

Awad, bu "eşi benzeri görülmemiş durumun, hükümetin Müslüman karşıtlığını körükleyen politikalarından kaynaklandığını" söyledi.

ABD'li Müslümanların, Arapların ve Filistinlilerin "yönetimden rahatsız olduğunu" kaydeden Awad, "Ateşkes çağrısında bulunmamak, Filistinlileri, Müslümanları ve ABD'de onları destekleyenleri, insanların gözünde canavarlaştırmanın devamıdır." dedi.

Awad, Biden yönetimi için "Sadece zulme değil, Filistinlilere yönelik soykırıma da ortak oluyor." diyerek Biden'ın Müslümanları "görmezden geldiğini", bu nedenle 2024'teki başkanlık seçimlerinde kendilerinin de onu "görmezden geleceğini" ve Müslümanlardan oy alamayacağını söyledi.

Yahudilerden Filistin'e destek

Awad, İsrail'in Filistin'e saldırılarında birçok Yahudi ortak ve meslektaşlarının ABD'deki Filistin'e destek gösterilerine katıldığını dile getirdi.

Bu Yahudilerin, İsrail'in kendilerini temsil etmediğine inandığını aktaran Awad, ABD'nin "Filistinlilere karşı savaş suçu işleyen İsrail'le ortak olduğunu düşünüyorlar." ifadesini kullandı.

Awad, "Bu insanlara değer veriyoruz ve sayıları giderek artıyor." diye konuştu.

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