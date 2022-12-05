Dolar
18.64
Euro
19.61
Altın
1,776.06
ETH/USDT
1,268.40
BTC/USDT
17,064.00
BIST 100
4,957.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TOKİ, T.C. vatandaşı olmayanlara konut satışı yapılmadığını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere idarenin projelerinden konut satışı yapılmadığını bildirdi.

Kemal Karadağ   | 05.12.2022
TOKİ, T.C. vatandaşı olmayanlara konut satışı yapılmadığını açıkladı

Ankara

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Hatay merkezde inşa edilecek 1100 konut için 14 Eylül-31 Ekim arasında 26 bin 275 başvuru alındığı, hak sahibi belirleme kurasının henüz çekilmediği vurgulandı.

Asılsız haberin yayınlanmasının amacının TOKİ'yi karalamak ve kamuoyunda olumlu algıyı zedelemek olduğuna işaret edilen açıklamada, TOKİ'nin Türk vatandaşı olanlara ve diğer şartları taşıyanlara konut satış yaptığı, bu şartları taşımayanların başvurularının iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere idaremiz projelerinden konut satışı yapılmamaktadır. Hatay merkez 1100 konut projesi için hak sahibi belirleme kura çekiminin 2 Ocak 2023'te yapılması planlanmaktadır. Sorumlu yayıncılık ilkeleri göz ardı edilerek, hiçbir araştırma yapılmadan ve idaremizden bilgi almaya gerek duyulmadan yapılan haber, TOKİ'nin kamuoyundaki olumlu algısını zedelemeyi amaçlayan, gerçeklerle uyuşmayan bilgilere dayalı, art niyetli girişimdir. Kamuoyunun, bu tür asılsız haberler itibar etmemeleri, önemle duyurulur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, küresel diplomaside en güvenilir aktörlerden biri
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti
Tekirdağ'da "sahte doktor"un tutukluluğuna itiraz reddedildi
Emine Erdoğan'dan Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri paylaşımı
Düzce'de depremzedeler için konteyner kurulumu sürüyor

Benzer haberler

TOKİ, T.C. vatandaşı olmayanlara konut satışı yapılmadığını açıkladı

TOKİ, T.C. vatandaşı olmayanlara konut satışı yapılmadığını açıkladı

Zonguldak'ta "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutların kura çekimi başladı

Manavgat'taki yangın mağdurları için yaptırılan 297 konutun kuraları çekildi

Konya ve Düzce'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında yapılacak konutlar için kura çekildi

Konya ve Düzce'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında yapılacak konutlar için kura çekildi
Sinop'ta selzedeler için yapılan TOKİ konutlarının yüzde 95’i tamamlandı

Sinop'ta selzedeler için yapılan TOKİ konutlarının yüzde 95’i tamamlandı
Engelli memurlara TOKİ konutları için 'faizsiz kredi' talebi

Engelli memurlara TOKİ konutları için 'faizsiz kredi' talebi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet