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Dünya

ABD'li cerrahlar dünyanın ilk tüm göz naklini gerçekleştirdi

ABD'deki New York Üniversitesinde, iş kazası sırasında sol gözünü kaybeden kişiye dünyanın ilk tüm göz nakli yapıldı.

Irmak Akcan  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
ABD'li cerrahlar dünyanın ilk tüm göz naklini gerçekleştirdi

Ankara

New York Üniversitesinin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs'ta gerçekleştirilen ancak basına dün açıklanan, Langone Sağlık Merkezindeki yaklaşık 21 saatlik operasyona, 140'tan fazla sağlık çalışanı katıldı.

İş yerindeki kaza sonucu 7 bin 200 voltluk elektrik akımına kapılan 46 yaşındaki Aaron James'e yapılan cerrahi işlemde, göz naklinin yanı sıra gözün sinir yenilenmesini güçlendirmek için ilk kez bir donörün iliğinden alınan yetişkin kök hücreleri de enjekte edildi.

Tüm göz ve sol yüz naklinin ardından James, ilk tüm göz nakli yapılan hasta olarak tarihe geçti.

Nakil yapılan gözün görme yetisi kazanıp kazanamayacağı konusunda şu an netlik bulunmasa da retinaya kan akışı olduğu saptandı.

Operasyonu yürütenlerden Yüz Nakli Programları Yöneticisi Eduardo D. Rodriguez, James'in görüş yeteneğini geri kazanması ihtimalinin düşüklüğüne karşın, naklin estetik açıdan bile önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Çalışmayı yürüten profesörlerden Samer Al-Homsi de bu işlem için zarar görmüş hücrelerin yerini alacak "CD34 pozitif" kök hücresinin tercih edildiğini açıkladı.

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