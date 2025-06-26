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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 155,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 20 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 591 milyon dolar azalışla 155 milyar 689 milyon dolara indi.

Tunahan Kükürt  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Merkez Bankası rezervleri 155,7 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, 20 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 48 milyon dolar düşüşle 70 milyar 697 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 13 Haziran'da 72 milyar 744 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 542 milyon dolar azalışla 86 milyar 543 milyon dolardan 85 milyar 1 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 20 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 591 milyon dolar azalışla 159 milyar 289 milyon dolardan 155 milyar 698 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
11.04.202579.48268.007147.488
16.05.202580.25665.401145.657
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
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