Dolar
34.30
Euro
37.10
Altın
2,765.55
ETH/USDT
2,632.90
BTC/USDT
71,783.00
BIST 100
8,945.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ Merkez Yerleşkesi’nde ‘’T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni’’nde konuşuyor. TUSAŞ Merkez Yerleşkesi'nde GÖKBEY, ATAK, HÜRJET, HÜRKUŞ ve ANKA-3 gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Anıtkabir’i ziyaret ediyor.
logo
Ekonomi

McDonald's'ın küresel satışları üçüncü çeyrekte de geriledi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen McDonald's'ın finansal sonuçları, geçen yılın son çeyreğinden itibaren olumsuz etkilenmişti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
McDonald's'ın küresel satışları üçüncü çeyrekte de geriledi

New York

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın küresel satışları, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,5 azalırken, üst üste 2'nci çeyrekte düşüş kaydetti.

McDonald's, 2024'ün üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, McDonald's'ın küresel karşılaştırılabilir satışları bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,5 azaldı. Böylece şirketin satışlarında üst üste ikinci çeyrekte düşüş kaydedildi.

Söz konusu dönemde restoran zincirinin ABD satışları yüzde 0,3 artarken, "Uluslararası İşletilen Piyasalar" segmenti satışları yüzde 2,1 ve franchising haklarını stratejik ortaklara lisansladığı restoranların bulunduğu "Uluslararası Gelişmiş Lisanslı Pazarlar" segmenti satışları yüzde 3,5 düştü.

Bilanço açıklamasında, "Orta Doğu'daki savaşın devam eden etkisi ve Çin'deki olumsuz karşılaştırılabilir satışlar, Latin Amerika'daki karşılaştırılabilir olumlu satışlarla dengelendi." değerlendirmesi yer aldı.

McDonald's, Fransa ve İngiltere'de de satışlarının düştüğünü bildirdi.

Şirketin geliri arttı, karı düştü

McDonald's'ın geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 6,87 milyar dolar oldu. Şirketin geliri, bu dönemde 6,82 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte yüzde 3 azalışla 2,26 milyar dolara geriledi. Şirket geçen senenin aynı döneminde 2,32 milyar dolar kar elde etmişti.

Geçen senenin üçüncü çeyreğinde 3,17 dolar olan şirketin hisse başına karı da 2024'ün ayını döneminde 3,13 dolara geriledi.

McDonald's Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski, finansal sonuçlara ilişkin açıklamasında, tüketicilerin harcamaları konusunda dikkatli olmaya devam ettiğini belirtti.

Şirket, İsrail'e destek veren uluslararası firmalara yönelik boykottan olumsuz etkilenmişti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen McDonald's'ın finansal sonuçları, geçen yılın son çeyreğinden itibaren olumsuz etkilenmişti.

Restoran zincirinin geliri, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmaların şirketin satışlarını etkilemesiyle piyasa beklentilerinin altında kalırken, bu yılın ilk çeyreğinde Orta Doğu'daki restoranlarını da içeren pazar grubundaki satışları gerilemişti.

McDonald's'ın küresel karşılaştırılabilir satışları, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 azalarak 2020'den bu yana ilk kez düşmüştü.

Şirketin küresel satışları üçüncü çeyrekte de yüzde 1,5 ile son 4 yılın en büyük düşüşünü kaydetmiş oldu.

McDonald's, geçen hafta bazı restoranlarında üretilen hamburgerlerde koli basili (E.Coli) bakterisinin tespit edilmesinin ardından hisselerinde sert kayıplar yaşamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polis adayları Cumhuriyet'in 101. yılını ışıklı koreografi gösterisiyle kutladı
Savaş gemisi TCG Poyraz, Kocaeli'de halkın ziyaretine açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar durmak yok
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 29 Ekim, bağımsızlık aşkının sonsuzluğa kadar uzandığı bir destandır

Benzer haberler

McDonald's'ın küresel satışları üçüncü çeyrekte de geriledi

McDonald's'ın küresel satışları üçüncü çeyrekte de geriledi

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 17 bin 210 çocuk öldü

IBM'in geliri üçüncü çeyrekte arttı

Tesla'nın geliri ve karı üçüncü çeyrekte yükseldi

Tesla'nın geliri ve karı üçüncü çeyrekte yükseldi
Boeing üçüncü çeyrekte 6,17 milyar dolar zarar etti

Boeing üçüncü çeyrekte 6,17 milyar dolar zarar etti
McDonald's'ın hisseleri ürünlerinde koli basili bakterisinin tespit edilmesinin ardından sert düştü

McDonald's'ın hisseleri ürünlerinde koli basili bakterisinin tespit edilmesinin ardından sert düştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet