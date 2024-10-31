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Ekonomi

Meta'nın geliri ve karı üçüncü çeyrekte arttı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 19, net karı yüzde 35 arttı.

Dilara Zengin Okay  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Meta'nın geliri ve karı üçüncü çeyrekte arttı

Washington

Meta, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin üçüncü çeyrekte elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artışla 40,5 milyar dolara yükseldi. Meta, geçen yılın aynı döneminde 34,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin bu dönemde elde ettiği gelir piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Meta'nın net karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 35 artarak 15,6 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 11,5 milyar dolar kar açıklamıştı.

Şirketin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 4,39 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 6,03 dolara yükseldi.

Meta'nın karı da söz konusu dönemde piyasa beklentilerini aştı.

Şirket, yılın dördüncü çeyreğinde de 45 milyar dolar ile 48 milyar dolar arasında gelir beklendiğini bildirdi.

Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Uygulamalarımız ve işimizdeki yapay zeka ilerlemesi sayesinde iyi bir çeyrek geçirdik." ifadelerini kullandı.

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