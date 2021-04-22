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Ekonomi

MASAK kripto para borsası Thodex'in banka hesaplarına dün itibarıyla bloke koydu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, dün itibarıyla kripto para borsası Thodex'in Türkiye'de bulunan finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına bloke koydu.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 22.04.2021
MASAK kripto para borsası Thodex'in banka hesaplarına dün itibarıyla bloke koydu

Ankara

MASAK'tan edinilen bilgilere göre, söz konusu olayda adı geçen kişi ve firma hakkında Başkanlık tarafından inceleme başlatıldı.

Başkanlık, Thodex firmasının Türkiye'de bulunan finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına dün itibarıyla bloke koydu.

Soruşturma yürütülüyor

Thodex'in internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiasının gündeme gelmesi üzerine, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı borsa hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan suç duyurusunda da bulunulmuştu.

Özer, hakkındaki iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Şirket kayıtlarının MASAK, SPK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumların bilgisine sunulduğu ve herhangi bir usulsüzlük olmadığının ilgili kurumların kayıtları ile sabit olduğu" ifadesine yer vermişti.

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