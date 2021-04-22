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Ekonomi

Norveç Merkez Bankası, dijital para teknolojisini test edecek

Norveç Merkez Bankası, dijital para birimi (CBDC) için teknik çözümleri test edeceğini duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 22.04.2021
Norveç Merkez Bankası, dijital para teknolojisini test edecek

Berlin

Bankadan yapılan açıklamada, 4 yıllık bir araştırmanın ardından Norveç Merkez Bankası'nın gelecek 2 yılda CBDC için çeşitli teknik çözümleri test edeceği belirtildi.

Norveç Merkez Bankası Başkanı Oeystein Olsen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dijital paranın ödemelerde bir dizi özellik sağlayabileceğini belirterek, "Dijital para birimi oluşturmanın uygun olup olmadığına karar verebilmemiz için ek bilgi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Dünyanın dört bir yanında merkez bankaları, ulusal para birimlerinin dijital versiyonlarını piyasaya sürmelerinin gerekip gerekmediği konusunu araştırırken, Uluslararası Ödemeler Bankası'na (BIS) göre, dünyada en az 52 ülke, kendi dijital para birimini geliştirmek için çalışmalar yapıyor.

Uzmanlar, Çin'in dijital paranın oluşturulması konusunda diğer ülkelere göre önde olduğunu belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın da (ECB) bu yılın ortasında dijital avro konusunda resmi bir proje başlatılıp başlatılmayacağına karar vermesi bekleniyor.

Bu arada, Bahamalar, dijital parasını 2020'de "kum doları" olarak sunan ilk merkez bankası olmuştu.



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