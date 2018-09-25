Kırklareli'nin eti Avrupa ve Arap ülkelerinin sofralarında

Kırklareli'nin temiz havası ve zengin bitki çeşitliliğinde beslenen hayvanlarından elde edilen et, bazı Avrupa ve Arap ülkelerinden ilgi görüyor.

Fotoğraf: AA/Ufuk Ertop

KIRKLARELİ - Özgün Tiran

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2010 yılında şap hastalığından ari ilan edilen Kırklareli'nde yetişen hayvanlardan üretilen et, İspanya, İngiltere ve Sudi Arabistan'a ihraç ediliyor.

Istranca Dağlarının eteklerinde, temiz hava, zengin bitki çeşitliğinde beslenen, kaynak suları içirilen hayvanların etlerinin aroması tüketicilerinin beğenisini topluyor.

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte üretilen hayvanların etinin çok lezzetli olması nedeniyle beğeni topladığını söyledi.

Dünyanın en lezzetli etlerine sahip hayvanların Kırklareli'nde yetiştiğini vurgulayan Altıntel, burada yetişen hayvanın etin farkının hemen anlaşıldığını vurguladı.

Kırklareli'nde yetişen bir hayvanın etinin ağızda dağılarak, doğal aroması ile damaklarda ayrı bir lezzet bıraktığını dile getiren Altıntel, şunları söyledi:

"Öyle bir doyumsuz lezzeti var ki yemeyen bilemez. Biz iddia ediyoruz ki dünyanın en kaliteli etine sahip hayvanlar Kırklareli'nde üretiliyor. Bu nedenle de herkesin ilgisini çekmiş durumdayız. Son yıllarda kentimizde üretilen hayvanların eti, lezzeti ve aromasıyla Avrupa'nın da dikkatini çekmeyi başardı. Kentimizden şu anda az da olsa Arap ülkelerine et ihracatı yapmaya başladık. Kırklareli'nden henüz iki firmamız ürettiği etleri ihraç ediyor. Biz en kısa sürede ihracat rakamlarımızı arttıracağız."

"Hastalıktan ari"

Altıntel, Kırklareli'nin Bakanlıkça 2010 yılında şap hastalığından ari ilan edildiğini anımsattı. Hastalıklardan ari olmanın da büyük avantajlarının olduğuna dikkati çeken Altıntel, şöyle devam etti:

"Ari bölge olduğumuz için dışarıdan yabancı hayvan girmesi yasak. Çünkü kentimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde bir bölge. Ari bölgeye kaçak hayvan girmesi hem riskli, hem de tehlikeli. Kontroller var neticede, dolayısıyla burada alıcılar ari bölgeyi tercih ediyorlar. Hem ırk, hem cins, hem de süt bakımından çok önemli."

Altıntel, süt ve süt ürünleri üretiminde de ilgi gören kentin, ekonomiye de ciddi katkılarının bulunduğunu sözlerine ekledi.