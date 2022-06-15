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Dünya

AB, nisanda 43,6 milyar avro ticaret açığı verdi

AB'nin ihracatı, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artarak 198,5 milyar avroya, ithalatı da yüzde 45,4 yükselerek 242,1 milyar avroya ulaştı.

Ata Ufuk Şeker   | 15.06.2022
AB, nisanda 43,6 milyar avro ticaret açığı verdi

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB), nisan ayında toplam 43,6 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artarak 198,5 milyar avroya, ithalatı da yüzde 45,4 yükselerek 242,1 milyar avroya ulaştı.

Böylece AB’nin dış ticaret açığı nisan ayında 43,6 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nde ise ihracat, nisanda 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 12,6 yükselişle 223,9 milyar avro, ithalat da yüzde 39,4 artışla 256,4 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nin ticaret açığı, nisanda 32,4 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 40,6 milyar avro ile ABD, 26 milyar avro ile Birleşik Krallık, 17 milyar avro ile Çin, 14,4 milyar avro ile İsviçre ve 7,5 milyar avro ile Türkiye şeklinde belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 46,7 milyar avro ile Çin, 28,4 milyar avro ile ABD, 20,1 milyar avro ile Rusya, 19,4 milyar avro ile Birleşik Krallık, 12,5 milyar avro ile Norveç, 11,8 milyar avro ile İsviçre ve 8,8 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ve Avro Bölgesi dış ticaret açığı özellikle ithal edilen enerji ürünleri maliyetindeki hızlı yükselişten kaynaklanıyor.

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