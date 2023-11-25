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Ekonomi

Katılma hesaplarının vadeleri ve türlerinde değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevduat ve katılım fonlarının vadeleri ve türlerinde değişikliğe gitti.

Emirhan Yılmaz  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
Katılma hesaplarının vadeleri ve türlerinde değişiklik

İstanbul

TCMB'nin Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Katılma hesapları, 1 aya kadar vadeli (1 ay dahil), 3 aya kadar vadeli (3 ay dahil), 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil), 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli (1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık kar payı ödemeli) olarak açılabilecek hesaplar olarak değiştirildi.​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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