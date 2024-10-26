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Ekonomi

Karabük'te safran hasadı yapıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde safran hasadı gerçekleştirildi.

Orhan Kuzu  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Karabük'te safran hasadı yapıldı Fotoğraf: Berke Bayur/AA

Karabük

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait safran tarlasında düzenlenen etkinlikte, katılımcılar tarlayı gezerek safran hasat etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere, 8. Safran Festivali'ni, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle hasat etkinliğine dönüştürdüklerini belirterek, saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Safranın, ilçe için çok kıymetli bir baharat olduğuna işaret eden Köse, "2015'ten bu yana ilçede safran üretimi artmaya başladı. Bu çok sevindirici. Katma değeri çok yüksek. Safranbolu safranı Avrupa coğrafi işaretini de aldı. Bundan sonra safran üretiminin artacağını ümit ediyorum." diye konuştu.

Köse, her geçen yıl hasat zamanı ilçeye ilginin arttığını dile getirerek, "Turizm, Safranbolu için çok önemli bir gelir kaynağı. Herkesi Safranbolu safranını yerinde görmeye ve hasat etmeye davet ediyorum." dedi.

Hasada katılanlar memnun

Hasada katılan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferah Budak, safranın nasıl yetiştirildiğini ve üretildiğini tanıtmak için belgesel hazırladıklarını, zaman zaman ilçeye geldiğini kaydetti.

Yemen vatandaşı Hüseyin Muhammet de Karabük Üniversitesinde eğitim aldığını ve safran hasadına ilk kez geldiğini dile getirdi.

Kayseri'den gelen Edanur Erkin ise ilk kez safran hasadı yaptığını ve hiç beklemediği bir kalabalıkla karşılaştığını anlattı.

Safranların çok güzel göründüğünü vurgulayan Erkin, "Merak da ediyordum, görmüş oldum. Safranı görmek için Kayseri'den geldim. Geldiğime de değdi." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan safran hasadı için gelen İnci Kimyonşen, "Safranı çok iyi biliyoruz, önemli bir baharat ama ilk kez hasadı için geldik. Öğrenmeye çalışıyoruz." dedi.

Karabük Üniversitesi öğrencisi Buse Polat da 4 yıldır Karabük'te yaşadığını fakat ilk kez safran hasadına geldiğini söyledi.

Çok mutlu olduğunu belirten Polat, "Safran çok değerli bir baharat. Lokumda ve kolonyada da kullanılıyor. Kopartırken çiçeğe zarar vermemek için dikkatli olmaya çalıştım." diye konuştu.

Hasat etkinliğine, Vali Yardımcısı Erol Özkan, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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