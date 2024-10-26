Bakan Şimşek: Ülkemize olan çok yoğun ilgi, programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD temaslarında Türkiye'nin potansiyeline nasıl ulaşacaklarını anlattıklarını belirterek, "Ülkemize olan çok yoğun ilgi, programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor." ifadesini kullandı.
Ankara
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantıları için bulunduğu ABD'deki temaslarını değerlendirdi.
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Söz konusu ülkede çok sayıda yatırımcı toplantısı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
"Temaslarımızda programımızın sonuçlarını, program kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek ülkemizin potansiyeline nasıl ulaşacağımızı anlattık. Ülkemize olan çok yoğun ilgi, programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor."
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Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları için bulunduğumuz ABD’de çok sayıda yatırımcı toplantısı ve ikili görüşme yaptık.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 26, 2024
Temaslarımızda programımızın sonuçlarını, program kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek ülkemizin potansiyeline nasıl ulaşacağımızı anlattık.
Ülkemize… https://t.co/H3Mz1YOPUX pic.twitter.com/8Q2zwMxrRv