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Ekonomi

Bakan Şimşek: Ülkemize olan çok yoğun ilgi, programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD temaslarında Türkiye'nin potansiyeline nasıl ulaşacaklarını anlattıklarını belirterek, "Ülkemize olan çok yoğun ilgi, programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor." ifadesini kullandı.

Mert Davut  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Bakan Şimşek: Ülkemize olan çok yoğun ilgi, programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor

Ankara

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantıları için bulunduğu ABD'deki temaslarını değerlendirdi.

Söz konusu ülkede çok sayıda yatırımcı toplantısı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Temaslarımızda programımızın sonuçlarını, program kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek ülkemizin potansiyeline nasıl ulaşacağımızı anlattık. Ülkemize olan çok yoğun ilgi, programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor."

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